سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 0.0378161 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.067% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 0.0384037 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.0377487 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.190%.