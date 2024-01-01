科摩羅法郎兌南非蘭特匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌南非蘭特的匯率目前為0.040，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.212%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌南非蘭特的匯率波動，在25-07-2024高見0.041，並在26-07-2024低見0.040。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.522%。