سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 1.33333 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 1.33337 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 1.3333 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.003%.