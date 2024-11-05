История обменного курса коморский франк–франки КФА BCEAO

Обменный курс коморских франка/франки КФА BCEAO сейчас составляет 1,333, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 1,334, и минимумом, равным 1,333, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.013%.