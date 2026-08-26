سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 61.8262 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.221% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.476% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 62.1573 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 61.7922 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.357%.