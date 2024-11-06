История обменного курса коморский франк–вьетнамские донги

Обменный курс коморских франка/вьетнамские донги сейчас составляет 55,093, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.112% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 56,314, и минимумом, равным 55,031, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.