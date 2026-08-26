سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 0.0951985 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.192% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.100% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 0.0957209 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.094988 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.455%.