سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 6.28349 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.682% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.402% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 6.30165 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 6.23995 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.568%.