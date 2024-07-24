科摩羅法郎兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌坦桑尼亞先令的匯率目前為5.908，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.022%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見5.949，並在24-07-2024低見5.862。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.002%。