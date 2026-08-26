سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى بدولارات سورينام
هل تبحث عن أسعار صرف KMF التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة فرنك جزر القمر السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة فرنك جزر القمر عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف فرنك جزر القمر إلى بدولارات سورينام
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 KMF إلى SRD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0898
|الأدنى
|0.0895
|المتوسط
|0.0897
|التغيير
|-0.19%
يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.0895044 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.200% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.146% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.0900748 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.0894318 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.482%.
KMF إلى SRD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert فرنك جزر القمر to دولار سورينامي
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
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اختر KMF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SRD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert فرنك جزر القمر to دولار سورينامي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KMF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SRD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.