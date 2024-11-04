История обменного курса коморский франк–суринамские доллары

Обменный курс коморских франка/суринамские доллары сейчас составляет 0,076, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.265% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/суринамские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,077, и минимумом, равным 0,075, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.322%.