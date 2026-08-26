سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.0343075 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.208% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.777% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.0346921 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.0323012 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -4.878%.