История обменного курса коморский франк–сейшельские рупии

Обменный курс коморских франка/сейшельские рупии сейчас составляет 0,030, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.729% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,033, и минимумом, равным 0,029, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 9.072%.