سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.0189915 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.196% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.090% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.0190965 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.018959 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.355%.