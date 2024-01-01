История обменного курса коморский франк–доллары Соломоновых островов

Обменный курс коморских франка/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,018, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.747% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,018, и минимумом, равным 0,018, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.315%.