سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 0.361542 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.197% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.427% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 0.364501 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.361368 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.141%.