История обменного курса коморский франк–непальские рупии

Обменный курс коморских франка/непальские рупии сейчас составляет 0,294, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.718% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/непальские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,299, и минимумом, равным 0,293, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.