سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 0.0360719 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.197% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.060% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 0.036485 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.0360544 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.780%.