سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 0.110763 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.214% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.508% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 0.111522 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.110575 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.421%.