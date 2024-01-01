科摩羅法郎兌毛里求斯盧比匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌毛里求斯盧比的匯率目前為0.103，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.150%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌毛里求斯盧比的匯率波動，在21-07-2024高見0.104，並在24-07-2024低見0.103。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.362%。