سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 53.1126 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.382% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.514% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 53.5668 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 53.1126 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.157%.