История обменного курса коморский франк–лаосские кипы

Обменный курс коморских франка/лаосские кипы сейчас составляет 47,803, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.053% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/лаосские кипы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 48,751, и минимумом, равным 47,603, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.