سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 42.0011 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.101% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.447% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 42.2746 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 41.8599 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.272%.