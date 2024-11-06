История обменного курса коморский франк–индонезийские рупии

Обменный курс коморских франка/индонезийские рупии сейчас составляет 34,142, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.372% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 34,964, и минимумом, равным 34,103, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.