История обменного курса индонезийская рупия–коморские франки

Обменный курс индонезийская рупия/коморские франки сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.182% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.329% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/коморские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.337% уменьшение стоимости.