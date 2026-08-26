سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 0.174587 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.031% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.490% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 0.175447 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.17389 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.876%.