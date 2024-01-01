История обменного курса коморский франк–гамбийские даласи

Обменный курс коморских франка/гамбийские даласи сейчас составляет 0,153, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.271% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,158, и минимумом, равным 0,152, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.510%.