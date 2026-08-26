سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.0264923 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.038% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.656% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.0265244 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.0262729 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.326%.