سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى لاري جورجيا

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى لاري جورجيا حاليًا 0.00618824 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.316% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.150% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى لاري جورجيا بين أعلى مستوى 0.00621551 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.00618258 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.372%.