科摩羅法郎兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌格魯吉亞拉里的匯率目前為0.006，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.002%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見0.006，並在26-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.250%。