سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 0.224725 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 0.224779 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.22468 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.025%.