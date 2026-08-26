سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 2.20496 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.502% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.238% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 2.21805 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 2.16342 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -2.242%.