سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 0.862927 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.397% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.208% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 0.869123 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.862537 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.214%.