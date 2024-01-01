Kyrgystani som إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا Historical Exchange Rates
Welcome to the Kyrgystani som إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا history summary. This is the Kyrgystani som (KGS) إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا (PGK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KGS and PGK historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
Kyrgystani som إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا exchange rate history
The exchange rate for Kyrgystani som إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا is currently ٠٫٠٤٥ today, reflecting a -1.542% change since yesterday. Over the past week, the value of Kyrgystani som has remained relatively stable, with a -0.670% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Kyrgystani som إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا has fluctuated between a high of ٠٫٠٤٦ on 15-08-2024 and a low of ٠٫٠٤٥ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a -0.764% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.