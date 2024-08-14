Kyrgystani som إلى الأوغوية الموريتانية Historical Exchange Rates
Welcome to the Kyrgystani som إلى الأوغوية الموريتانية history summary. This is the Kyrgystani som (KGS) إلى الأوغوية الموريتانية (MRU) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KGS and MRU historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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Kyrgystani som إلى الأوغوية الموريتانية exchange rate history
The exchange rate for Kyrgystani som إلى الأوغوية الموريتانية is currently ٠٫٤٦٤ today, reflecting a -1.095% change since yesterday. Over the past week, the value of Kyrgystani som has remained relatively stable, with a -0.754% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Kyrgystani som إلى الأوغوية الموريتانية has fluctuated between a high of ٠٫٤٧٠ on 14-08-2024 and a low of ٠٫٤٦١ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a 1.161% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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