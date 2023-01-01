دولار جامايكي إلى كونا كرواتية

تحويل JMD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٤٥٫٢٩ hrk

1.00000 JMD = 0.04529 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437931.660540.9633518.3045
1GBP1.1532711.22985102.2431.658331.915061.11121.1101
1USD0.937750.813107183.13451.34841.557150.9033517.1648
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621950.01873050.01086610.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Croatian Kuna
1 JMD0.04529 HRK
5 JMD0.22644 HRK
10 JMD0.45287 HRK
20 JMD0.90574 HRK
50 JMD2.26435 HRK
100 JMD4.52871 HRK
250 JMD11.32177 HRK
500 JMD22.64355 HRK
1000 JMD45.28710 HRK
2000 JMD90.57420 HRK
5000 JMD226.43550 HRK
10000 JMD452.87100 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار جامايكي
1 HRK22.08130 JMD
5 HRK110.40650 JMD
10 HRK220.81300 JMD
20 HRK441.62600 JMD
50 HRK1104.06500 JMD
100 HRK2208.13000 JMD
250 HRK5520.32500 JMD
500 HRK11040.65000 JMD
1000 HRK22081.30000 JMD
2000 HRK44162.60000 JMD
5000 HRK110406.50000 JMD
10000 HRK220813.00000 JMD