Ямайские доллары в хорватские куны
Сконвертируйте JMD в HRK по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса JMD к HRK
1 JMD = 0,04558 HRK
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в хорватские куны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Хорватская куна / Ямайский доллар
|1 HRK
|21.93930 JMD
|5 HRK
|109.69650 JMD
|10 HRK
|219.39300 JMD
|20 HRK
|438.78600 JMD
|50 HRK
|1096.96500 JMD
|100 HRK
|2193.93000 JMD
|250 HRK
|5484.82500 JMD
|500 HRK
|10969.65000 JMD
|1000 HRK
|21939.30000 JMD
|2000 HRK
|43878.60000 JMD
|5000 HRK
|109696.50000 JMD
|10000 HRK
|219393.00000 JMD