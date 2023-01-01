دولار جامايكي إلى فرنك سويسري

تحويل JMD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٥٫٨١ chf

1.00000 JMD = 0.00581 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:55 UTC
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JMD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066488.65461.438091.660280.963118.3026
1GBP1.1533411.2299102.2471.658581.914841.1107821.1088
1USD0.93770.813074183.13451.348551.55690.9031517.163
1INR0.01127970.009780230.012028710.01622130.01872750.01086370.206449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الفرنك السويسري
1 JMD0.00581 CHF
5 JMD0.02904 CHF
10 JMD0.05808 CHF
20 JMD0.11616 CHF
50 JMD0.29040 CHF
100 JMD0.58080 CHF
250 JMD1.45201 CHF
500 JMD2.90402 CHF
1000 JMD5.80804 CHF
2000 JMD11.61608 CHF
5000 JMD29.04020 CHF
10000 JMD58.08040 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار جامايكي
1 CHF172.17500 JMD
5 CHF860.87500 JMD
10 CHF1721.75000 JMD
20 CHF3443.50000 JMD
50 CHF8608.75000 JMD
100 CHF17217.50000 JMD
250 CHF43043.75000 JMD
500 CHF86087.50000 JMD
1000 CHF172175.00000 JMD
2000 CHF344350.00000 JMD
5000 CHF860875.00000 JMD
10000 CHF1721750.00000 JMD