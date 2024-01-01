روبية هندية إلى الدولار الأمريكي Historical Exchange Rates
Welcome to the روبية هندية إلى الدولار الأمريكي history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى الدولار الأمريكي (USD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and USD historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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روبية هندية إلى الدولار الأمريكي exchange rate history
The exchange rate for روبية هندية إلى الدولار الأمريكي is currently ٠٫٠١٢ today, reflecting a 0.072% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a 0.011% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى الدولار الأمريكي has fluctuated between a high of ٠٫٠١٢ on 18-06-2024 and a low of ٠٫٠١٢ on 20-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-06-2024, with a 0.098% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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