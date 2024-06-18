روبية هندية إلى الليرة اللبنانية Historical Exchange Rates
Welcome to the روبية هندية إلى الليرة اللبنانية history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى الليرة اللبنانية (LBP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and LBP historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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روبية هندية إلى الليرة اللبنانية exchange rate history
The exchange rate for روبية هندية إلى الليرة اللبنانية is currently ١٬٠٧١٫٦٣٠ today, reflecting a 0.059% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a 0.019% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى الليرة اللبنانية has fluctuated between a high of ١٬٠٧٤٫٢٨٠ on 18-06-2024 and a low of ١٬٠٧٠٫١٠٠ on 20-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a -0.115% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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