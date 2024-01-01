روبية هندية إلى الدولار الفيجي Historical Exchange Rates
Welcome to the روبية هندية إلى الدولار الفيجي history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى الدولار الفيجي (FJD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and FJD historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
Loading
روبية هندية إلى الدولار الفيجي exchange rate history
The exchange rate for روبية هندية إلى الدولار الفيجي is currently ٠٫٠٢٧ today, reflecting a 0.694% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a -0.013% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى الدولار الفيجي has fluctuated between a high of ٠٫٠٢٧ on 17-06-2024 and a low of ٠٫٠٢٧ on 20-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-06-2024, with a 0.668% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار فيجي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.