روبية هندية إلى الليف البلغاري Historical Exchange Rates
Welcome to the روبية هندية إلى الليف البلغاري history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى الليف البلغاري (BGN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and BGN historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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روبية هندية إلى الليف البلغاري exchange rate history
The exchange rate for روبية هندية إلى الليف البلغاري is currently ٠٫٠٢٢ today, reflecting a 0.110% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a 0.142% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى الليف البلغاري has fluctuated between a high of ٠٫٠٢٢ on 21-06-2024 and a low of ٠٫٠٢٢ on 19-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a 0.350% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى ليف بلغاري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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