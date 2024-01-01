روبية هندية إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate history

Frequently asked questions (FAQs) about the rate

What was the highest روبية هندية إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate in the last 6 months? The highest روبية هندية إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ١٦ أبريل ٢٠٢٤ when 1 روبية هندية was worth ٠٫٠٢٢٠ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.

What was the lowest روبية هندية إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rates in the last 6 months? The lowest روبية هندية إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ when 1 روبية هندية was worth ٠٫٠٢١١ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.