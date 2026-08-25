سجل أسعار الصرف من {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 139.699 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.040% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 139.793 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 139.198 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.135%.