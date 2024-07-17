История обменного курса фунт о. Мэн–тихоокеанские франки

Обменный курс фунт о. Мэн/тихоокеанские франки сейчас составляет 141,543, отражая изменение в размере -0.191% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.456% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 142,843, и минимумом, равным 141,460, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.169% увеличение стоимости.