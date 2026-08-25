سجل أسعار الصرف من {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

هل تبحث عن أسعار صرف IMP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 IMP = 9.203 TTD

وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج

سجل أسعار صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

1 IMP إلى TTDآخر 7 أيام
الأعلى9.2028
الأدنى9.0883
المتوسط9.1556
التغيير1.26%

يبلغ سعر صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 9.20276 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.586% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.297% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 9.20276 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 9.08122 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.464%.

IMP إلى TTD مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أهم أزواج العملات لعملة IMP

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه to دولار ترينيداد وتوباغو

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر IMP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TTD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه to دولار ترينيداد وتوباغو

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر IMP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TTD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

الأسئلة الشائعة حول سعر