История обменного курса фунт о. Мэн–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс фунт о. Мэн/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 8,745, отражая изменение в размере -0.244% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.625% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 8,836, и минимумом, равным 8,740, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.529% уменьшение стоимости.