سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 1.24129 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.634% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.939% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 1.26333 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.24129 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.432%.