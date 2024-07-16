История обменного курса израильский новый шекель–польские злотые

Обменный курс израильский новый шекель/польские злотые сейчас составляет 1,080, отражая изменение в размере 0.027% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.600% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/польские злотые колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,092, и минимумом, равным 1,073, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.574% увеличение стоимости.