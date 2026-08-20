سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 1.48708 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.432% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.024% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 1.50286 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.47752 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.481%.